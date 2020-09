Niño de 2 años adopta perrito que padece el mismo defecto de nacimiento

Un niño de Michigan con un defecto de nacimiento halló a su mascota perfecta. La felicidad reinó en el refugio de animales donde Bentley Boyers, de 2 años, se llevó a casa a su nuevo perrito con el cual creó un vínculo singular.

La semana pasada, el papá de Bentley, Brandon, fue al refugio de animales para ver a dos pollitos que estaba pensando adoptar pero cuando un perrito llamó su atención, todo cambió.

Era un cachorro con labio leporino, la misma característica con la que nació Bentley. Su madre dijo que tuvo un comienzo difícil en la vida, donde fue una lucha conseguir que comiera, según reportó la cadena de televisión de NBC, WILX.

“Tuvimos que sentarlo, alimentarlo y mantener sus labios juntos para que pudiera comer, así que fue un proceso”, explicó Ashley Boyers. Desde el primer día ha sido un bebé feliz. Ashley dice que su labio leporino no lo hace diferente. La familia siente que encontrar al cachorro le mostrará a Bentley que no está solo.

“Verlo tener algo en común con un cachorro significa mucho porque puede crecer y comprender que él y su cachorro tienen algo que pueden compartir”. El refugio de animales dice que normalmente no ven cachorros con paladar hendido. Antes de su adopción la tuvieron durante una semana. Y no creen que tenga problemas en el futuro.

Lydia Sattler, directora de Servicios para Animales del condado Jackson explica que “su discapacidad realmente no la está frenando y, a medida que crezca, podrán ver más si hay algún cambio que tenga que ver con eso. Pero, realmente lo está haciendo bien. Podría verse un poco diferente a un perro normal, pero no la frena en absoluto”.

