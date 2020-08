Niño aún le escribe cartas a su perro Simón que abandonó para que su papá no le pegara

Compartir esta publicación













El pasado mes de marzo un niño conmovió a Internet luego de que su historia se volviera viral. El menor dejó en un refugio para animales a su perro Simón, esto para que su papá ya no maltratara al can. Casi seis meses después la historia resurge debido a que el menor no se ha olvida del perrito y le sigue enviando cartas y hasta lo visita.

La historia se dio a conocer a través de la página de Facebook del refugio de animales albergue Pergatuzoo en donde publicó la carta y una foto de su perro Simón.

Perro Simón vuelve a enternecer las redes

“Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue: llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho”, se lee en la carta del niño.

El can llegó al refugio en una caja de plástico transparente con algunos juguetes y una cobija. Y de acuerdo con el refugio no buscaban dar en adopción al perro ni tampoco un hogar temporal, sino que quieren encontrar al niño y a su familia.

“Por favor sólo busco al pequeño, cuidaré a su perro y veré vacunas y desparasitación. Al no poder localizar al pequeño subo esto para tener la esperanza de encontrarlo”, se lee en una publicación del albergue ubicado en Nicolás Romero, Estado de México.

Esta semana Simón volvió a acaparar las redes sociales, esto porque el refugio publicó unas fotos y videos de cómo ha crecido el perro.

En una grabación, el can aparece junto a personal del albergue, un hombre lo sostiene y dice: “para los que preguntaban por el perro Simón, aquí está”. Señaló que el dueño del perro va a visitarlo, pero debido a la pandemia él niño no ha podido ir, pero que se mantiene pendiente del animal y les escribe cartas.