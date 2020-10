Niño cruza el Río Bravo cargando a hermanito de siete meses

Un suceso por de más insólito y a la vez peligroso, derivado del fenómeno migratorio se registró en la frontera, un niño de 13 año cruzó el Río Bravo cargando a su hermanito.

La Patrulla Fronteriza encontró a un niño de origen hondureño, quien llevaba cargando en sus brazos a su hermano menor, un bebé de tan sólo 7 meses de edad.

Los hechos sucedieron el 24 de octubre, cerca de la frontera con Hidalgo en Texas, donde los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a un grupo de 17 personas, la mayoría eran menores de edad y viajaban solos.

Un “Coyote” los habría ayudado a través de una balsa por el Río Bravo o Río Grande, y sólo se les indicó qué camino debían de seguir para llegar a Estados Unidos.

Los agentes de seguridad entrevistaron al niño de 13 años de edad, que llevaba al bebé en sus brazos, y se enteraron de que su madre los había abandonado tres semanas antes de su entrada a los Estados Unidos.

Padres de origen centroamericano han optado por enviar solos a sus hijos a Estados Unidos, considerando que se les protege por las leyes migratorias, ya que tienen más posibilidades de cruzar la frontera, solicitando asilo temporal, mientras esperan la repatriación a su país.

En el caso de estos menores de edad, se desconoce si fueron enviados a un albergue gestionado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en EU, o si fueron deportados a su lugar de origen de forma inmediata.

Debido a la pandemia de coronavirus y al cierre de la frontera, esta última medida se tomó desde marzo de este año por el gobierno estadounidense, misma que fue criticada por organizaciones de Derechos Humanos, ya considera que se viola el debido proceso migratorio cuando no se les permite asilo.

El jefe de la Patrulla Fronteriza del sector Río Grande en Texas, Brian Hastings, escribió en su cuenta de Twitter, que ningún padre debe exponer a sus hijos a la merced de los criminales.

Agents encounter several unaccompanied children including a 7 month old traveling with his 13 yr. old brother. The 2 were abandoned by their mother weeks ago & left with smugglers. No parent should place their children at the mercy of criminals.

For more: https://t.co/K7G68wwghC pic.twitter.com/dHvT9bb0DU

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) October 26, 2020