COVID-19 deja huérfano a niño de 4 años en Texas

Un niño de cuatro años en San Antonio perdió a su madre y a su padre a causa del COVID-19. La madre de Raiden González, Mariah, murió de COVID-19 en octubre, solo unos meses después de que la enfermedad mató a su padre, Adán.

Los familiares de Raidan dicen que las muertes han sido devastadoras para el niño que se supone que celebrará su quinto cumpleaños en solo unos días. “Que Raiden se quede atrás, es muy difícil”, dice la abuela Rozie Salinas.

La familia espera levantarle el ánimo con una celebración y un desfile de autoservicio, y le pide a su comunidad que haga su parte para ayudar a frenar la propagación de la enfermedad.

“Hemos perdido a dos personas por el COVID-19 y no puedo enfatizar lo suficiente la gravedad, la seriedad y el daño que esta pandemia puede causar, así que use su máscara, esté seguro”, dijo la tía abuela del niño.

Raiden Gonzalez is just four and has already suffered immense loss after COVID-19 claimed both of his parents. I spoke with him and other family members. I'll have his story at 9 and 10 pic.twitter.com/0T3kamUeCK

— Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) November 13, 2020