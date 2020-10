Niño envía su Baby Yoda a bomberos de EEUU para que tengan compañía

Esta semana, a través de redes sociales se viralizó la carta y regalo que envió un niño de nombre Carver de 5 años, el cual quería ayudar a los bomberos que luchan contra los incendios en Estados Unidos.

Ante la situación de querer ayudar sin saber cómo, el menor envió un juguete “Baby Yoda” para que les hiciera compañía a los bomberos, luego de que se enteró de la campaña de donación local para los elementos de Molalla y Colton.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix revela sus códigos secretos para acceder a películas clásicas, de culto y otras categorías

“Aquí hay un amigo para ustedes, en caso de que se sientan solos. Con amor, Carver”, señala la nota de Carver al enviar su muñeco.

HEARTWARMING: A 5-year old boy in Oregon wanted to help the brave firefighters battling wildfires in his state, so he sent along some essential supplies and a “friend” — Baby Yoda! 🧡 https://t.co/X7TSyAx1ii pic.twitter.com/4p0Ao4y2Tw

— The Star Wars Underworld | BLM (@TheSWU) September 29, 2020