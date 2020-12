Se quema niño al jugar con ‘cuetes’

Compartir esta publicación













A Juanito, un niño de apenas 5 años, le costó caro jugar con pirotecnia; en un breve descuido mientras encendía unos “cuetes”, su pantalón comenzó a incendiarse y ahora tiene quemaduras en 10 por ciento de su cuerpo, en la región genital.

Ante la gravedad de las quemaduras, ayer debió ser trasladado de forma emergente a un hospital de Galveston Texas, con apoyo de Nuevo Laredo Shrine Club, que preside Jesús Alejandro Arriaga Ramírez.

El pequeño ingresó al Hospital General Solidaridad hace dos días, en donde fue valorado por los médicos y aunque su estado de salud es bueno, la extensión de la quemadura no es muy grande más bien es la zona en la que sufrió la lesión, que es muy delicada, por lo que con la intervención de los Shriners, se realizó el proceso de traslado para una mejor atención al menor.

TE PUEDE INTERESAR: Vive viacrucis por rara enfermedad

Juan Carlos Takasita, jefe de Pediatría del Hospital General Solidaridad, dijo que este es el primer caso que ocurre en dos años, en el que un menor de edad presenta quemaduras por pirotecnia; el anterio, fue el de un joven que perdió un ojo y un brazo.

“Hemos visto otro tipo de quemaduras, pero esta por cohetes es la primera en estas fiestas decembrinas, y más que prohibir el uso de la pirotecnia es que estén bajo la supervisión de un adulto, ya que los accidentes suceden en cuestión de segundo”, expresó el galeno.

Finalmente, explicó que en el caso del niño, lo preocupante es el área en la que se causó la lesión, que es muy delicada, por lo que espera que no sea de consecuencias, por lo que exhortó a los padres a supervisar a los menores cuando vayan a encender cohetes, y si no se puede estar con ellos, mejor no dárselos.

Las vialidades con falta de alumbrado público están en todos los cuadrantes de #NuevoLaredo. https://t.co/fUO25DOfaY — El Mañana (@ElMananaOnline) December 15, 2020