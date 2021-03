VIDEO: Festejo de niño Mandalorian se vuelve viral

Compartir esta publicación













Mérida.- Un niño Mandalorian de se vuelve viral al bailar junto a sus personajes favoritos en un video de TikTok. Se trata de Leandro, un pequeño de 7 años de edad, quien la tarde-noche del sábado festejó su cumpleaños de una forma muy peculiar.

Desde que inició la emergencia sanitaria, la mayoría de las familias yucatecas han recurrido a celebrar con caravanas para mantener la sana distancia, sin embargo entre la caravana del pequeño Leandro se encontraban los personajes favoritos de este niño, el Madaloriano, los Stormtroopers y Chewbacca.

Los hechos se llevaron a Ciudad Caucel, cuando los personajes favoritos de este niño comenzaron a bailar las canciones que están sonando en la plataforma Tik Tok.

Quien fuera este niño de 7 años en su fiesta de cumpleaños pic.twitter.com/YUd6VtXiJU — Gabriela Villegas (@Gab_Villegas_) March 1, 2021

El menor sorprendió con sus pasos.

Lo que más llamó la atención de los presentes y de los usuarios de las redes sociales, fue que Leandro, vestido de mandalorian comenzó a bailar todas las canciones llevándose el show.

Esta coreografía fue captada en video y subida a redes sociales por un usuario que se hace llamar Juan Cardenas Performances, logrando hacer viral a este pequeño mandalorian, ya que el video ha logrado alcanzar las 189 mil reproducciones, las 4 mil 700 reacciones y los 2 mil 800 comentarios.

Por su parte, el padre del menor manifestó estar sumamente sorprendido con los pasos que dio su hijo.

El pequeño festejó su cumpleaños con la temática de ‘The Mandalorian’.

Me quedé con el ojo cuadrado, no pregunten de dónde sacó esos pasos mi hijo porque ni yo sé. Me sorprendió’.

Tras el espectáculo de Chewbacca, los stormtroopers y el mandaloriano, se llevó a cabo la caravana de autos y bicicletas de familiares, amigos y vecinos de la familia que celebraron el cumpleaños 7 de Leandro.