Niño muere abrazado a su perro durante los incendios de Oregon

Estados Unidos.- Los incendios que arden en el oeste de Estados Unidos han dejado hasta el momento 24 muertos. Uno de ellos, el de un niño y su perro ha conmovido a la población.

Se trata del pequeño Wyatt Tofte de trece años de edad quien tras reportarse su desaparición, finalmente fue localizado sin vida acurrucado junto a su perro al interior de un vehículo resguardandose del incendio que los tomó por sorpresa.

El adolescente fue encontrado junto a su abuela Peggy Mosso, de 71 años de edad en el condado de Marion a más de 24 kilómetros de su casa, en Lyons, una comunidad rural del condado de Linn.

“Nuestra familia está devastada por la pérdida de nuestro bondadoso Wyatt, de 13 años, y su amada abuela Peggy en el Santiam Fire en la madrugada del 8 de septiembre”, señaló un comunicado familiar.

This is 12-year-old Wyatt Tofte and his grandmother Peggy Mosso. Wyatt was found dead with his dog near his home in Lyons, Oregon where the Santiam Fire is burning. His grandmother was also killed. They are the first two confirmed deaths in the Oregon wildfires. pic.twitter.com/7iNI1UZ7pY

— Brian Kosciesza (@BrianKosh) September 10, 2020