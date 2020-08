Niño en Texas muere tras olvidarlo por horas dentro de un auto

Compartir esta publicación













Un niño de Texas se convirtió en la víctima más reciente de negligencia y murió tras ser dejado en un auto cerrado por horas en medio del calor extremo; según reportes de medios locales.

El lamentable incidente sucedió en la ciudad de Vidor, en el Condado de Orange, Texas, situado al este de la ciudad de Houston.

El niño tenía solo 4 años

El Departamento del Condado de Orange, y Servicios de Protección Infantil están investigando la muerte del niño de 4 años en la ciudad de Vidor, tras los eventos ocurridos en North Main Street.

Alrededor de las 8:00 pm del sábado, los oficiales recibieron un reporte sobre el incidente y cuando llegaron a la escena descubrieron que el niño había muerto dentro del vehículo. Vidor registró un calor con una máxima de 93°F (33°C)

El caso continúa abierto y hasta el momento no se han dado detalles sobre la investigación; pero las autoridades confirmaron que el pequeño estuvo muchas horas encerrado en el auto antes de ser encontrado.

Datos sobre los vehículos calientes y cómo mantener seguros a los niños.

El golpe de calor (insolación) es la causa principal de las muertes relacionadas con vehículos, excluyendo a choques, en niños menores de 15 años.

El golpe de calor puede suceder cuando el cuerpo no puede enfriarse lo suficientemente rápido.

El cuerpo de un niño se calienta de tres a cinco veces más rápidamente que el de los adultos. Cuando se deja a un niño en un automóvil caliente, los órganos principales del niño empiezan a colapsar cuando la temperatura llega a 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius) Un niño puede morir cuando su temperatura llega a los 107 grados F (41,6 grados C).

¡Los automóviles se calientan muy rápido! En sólo 10 minutos, un automóvil se puede calentar más de 20 grados Fahrenheit.

Dejar el aire acondicionado prendido o la ventana entreabierta cuando el auto está apagado NO ayuda mucho para mantenerlo fresco.

El golpe de calor puede suceder incluso cuando la temperatura exterior es de 57 grados F (13,8 grados C).

Debido al cambio climático, se esperan que hayan más días de mucho más calor. Además, se pueden presentar días más cálidos durante todo el año.

Lo que puede hacer para prevenir lo inconcebible

​​Tenga en cuenta: Cualquier padre de familia o encargado del cuidado de un niño, incluso los más amorosos y los que están más pendientes, pueden dejar olvidado a un niño en el asiento trasero de un vehículo. El riesgo es mayor cuando se está más ocupado que de costumbre o hay un cambio en la rutina diaria.​

​Aquí algunos consejos de seguridad

Revise siempre el asiento de atrás para cerciorarse de que todos los niños están fuera del automóvil antes de cerrarlo con seguro y alejarse.

Evite distracciones mientras conduce, especialmente el uso del teléfono celular.

Manténgase más alerta cuando hay un cambio en su rutina como cuando otra persona está conduciendo a su niño o usted toma una ruta diferente para ir al trabajo o a la guardería.

Pídale al proveedor de cuidado infantil que lo llame si su niño se retrasa por más de 10 minutos.

Ponga su teléfono, bolsa o cartera en el asiento trasero, así usted se asegura de revisar el asiento trasero una vez que llega a su destino.

Si alguien más está conduciendo a su niño, cerciórese siempre de que el niño ha llegado a su destino con seguridad.

Cerciórese de que sus niños no tengan acceso fácil a las llaves de su automóvil. Guárdelas fuera del alcance de los niños

Enséñeles a los niños que los automóviles no son lugares seguros para jugar.

Mantenga los asientos plegables posteriores cerrados para evitar que un niño se cuele en el maletero desde el interior del auto.

Recuérdeles a los niños que los autos, especialmente los maleteros, no se deben usar como lugar de escondite cuando juegan a las escondidas.

Consejo importante: Si no encuentra a su niño, siempre revise la piscina primero y luego el automóvil, ¡incluyendo el maletero!​​

​​Tome medidas si ve a un niño solo en un automóvil

​Si ve que un niño está en un automóvil sin vigilancia y le preocupa, debe llamar de inmediato al 911.

If Si el niño no reacciona o siente dolor, proceda de inmediato:

Llame al 911.Saque al niño fuera del automóvil.

Rocíe al niño con agua fresca no con agua fría (ni un baño de hielo).Si el niño reacciona:​​

Permanezca a su lado hasta que llegue la ayuda.Pídale a otra persona que busque al conductor o pídale al establecimiento que haga un llamado por altavoz.

​Conozca las leyes de su estado:

Aunque todavía no existe una ley federal establecida, muchos estados han aprobado leyes que fijan limites ya sea en si es permitido o por cuanto tiempo que se puede dejar a un niño en un automóvil. Estas leyes son más comunes en estados con temperaturas cálidas. Por ejemplo, en California no se puede dejar a un niño menor de 7 años en un vehículo si no está supervisado por alguien que tenga por lo menos 12 años de edad. En Florida, los niños menores de 6 años no se pueden dejar solos por más de 15 minutos en un vehículo apagado, y si está prendido, no se le puede dejar dentro.