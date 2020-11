Niño vence al cáncer y celebra vestido de charro (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Adriano, también conocido como ‘Nano’, es un niño de seis años que venció al cáncer y celebró vestido de charro tocando la campana del Children’s Hospital, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos. Un lugar que ha sido como su segunda casa debido a que fue diagnosticado cuando apenas tenía un año.

El conmovedor momento quedó registrado en video y provocó las lágrimas de enfermeras y el resto del personal médico que se encontraba presente: “El 2020 ha sido un año difícil, pero algunas personas aún tienen mucho por hacer”, escribió el centro médico en Twitter.

TE PUEDE INTERESAR: UNAM crea tratamiento contra cáncer con veneno de alacrán

‘Nano’ nació con una rara condición genética llamada anemia de Fanconi, donde mutaciones en ciertos genes ralentizan el proceso diario normal de reparación del ADN en las células. Según personal del hospital, este frágil ADN provoca insuficiencia de la médula ósea y otros problemas.

“El sonido llegó directo a nuestros corazones y llenó nuestros ojos de lágrimas de felicidad”.- Personal del Children’s Hospital.

Michael Pulsipher, hematólogo y director de trasplantes y terapia celular en el Instituto de Cáncer y Enfermedades de la Sangre del Children’s Hospital, explicó que aunque algunos pacientes pueden vivir años o incluso décadas antes de que falle su médula ósea, la del niño empeoró y llegó al punto en que iba a necesitar transfusiones de sangre.

2020 has been a tough year, but some people have a lot to be #thankful for. When Nano rang the bell to mark his last treatment, the sound went straight to our hearts and filled our eyes with happy tears. Happy #Thanksgiving everyone! pic.twitter.com/wmoVBmUw1R

— Children's Hospital LA (@ChildrensLA) November 23, 2020