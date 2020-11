Castiga pandemia a niños con cáncer en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













La vida de Melanie Sofía, de 4 años, está en peligro; su historia es como la de muchos niños con cáncer. No recibe quimioterapias desde hace 15 días, la hematóloga del Hospital General de Zona no. 11 del Seguro Social está de vacaciones y no hay médico que la cubra. Debe de ser trasladada con urgencia a Monterrey, pero el personal que los autoriza se encuentra incapacitado por Covid-19.

Así como ella se encuentran varios niños quienes de mostrar estabilidad en su condición y tener buenas expectativas para vencer el cáncer -leucemia en la sangre-, ven disminuídas sus esperanzas considerablemente ante la falta de especialista en oncología en el Seguro Social. El estado de salud de esta niña y de los otros menores puede complicarse, pues aún restan dos semanas para que la única oncóloga regrese a laborar.

“Mi niña necesita un traslado hacia Monterrey, y sólo me dicen que están en espera de una respuesta”, dijo Brenda Rosales, madre de Melanie.

Comentó que ayer le dieron la noticia de que su hija está muy grave y requiere de hemoglobina y de dos plaquetas para poder estabilizarse, por lo que hace un llamado a las autoridades para que se agilice la cita o en su caso el IMSS la atienda en particular, tal como se lo refirió la doctora que la atiende.

Brenda teme lo peor, pues no les están aplicando quimioterapia y no hay respuesta por parte de los directivos del IMSS: “Ya estoy muy desesperada, quiero que a mi hija ya la trasladen, la última quimioterapia fue el 1 de octubre, y presentó una recaída y desde entonces no ha recibido ninguna otra, y a la doctora le faltan dos semanas para regresar”.

Dijo que el burocratismo está poniendo en riesgo la vida de su hija, ya son dos semanas sin tratamiento, y la primera semana le hicieron un aspirado de médula ósea y una prueba de Covid-19 para salir negativa y poder ingresar al quirofano, ya paso una semana de esto, y la pequeña ya cumplió una semana hospitalizada. Y sólo le han puesto plaquetas y tienen que estabilizarla.

“Los pediatras que la atienden me dicen que ya es necesario que sea trasladada, ya requiere de su quimioterapia, pues las posibilidades para vencer esta enfermedad pasaron de 80 a 30 por ciento”, dijo.

La pequeña podría no aguantar estas dos semanas para que regrese la especialista al IMSS, ya que por la condición en la que se encuentra actualmente puede llegar a perder la vida.

La única alternativa para que la pequeña pueda ser atendida de su cáncer por la doctora del IMSS es que saquen del hospital y la internen en el particular en el cual trabaja, pero no cuentan con los medios para hacerlo, pues no sólo se trata de pagar la consulta, sino al hospital y todos los insumos que use la mejor para estabilizarse.

“Ya hablamos con la doctora, ella trabaja en lo particular y es la única opción que nos da para atender la niña, ya que para atenderla en el IMSS le faltan dos semanas para que culmine su periodo de vacaciones, y no tenemos los recursos”, dijo Luis Gerardo Flores padre de Melanie.

Los padres de Melanie exigen al instituto la canalice a un hospital particular en donde si puedan atenderla y cuenten con el especialista que necesita para tratar su cáncer, pues cada día que pasa su hija está en riesgo de perder la vida, ya que las posibilidades de salvar su vida, disminuyeron un 30%.

Las personas que deseen apoyar a salvar la vida de Melanie y sea trasladada al hospital particular en el que labora la especialista del IMSS pueden hacer sus aportaciones a la cuenta Banamex 5256 7821 34963 498 a nombre de Luis Gerardo Flores o pueden comunicarse al celular 867-246-7366.

