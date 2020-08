Cerca de 100 mil niños de EEUU dan positivo a Covid-19 en ultimas semanas de julio

Julio fue de los meses más complicados en Estados Unidos y los niños también fueron parte de esta estadística negativa en cuanto a contagios de Covid-19 de acuerdo con un estudio pediátrico.

Al menos 97 mil niños en Estados Unidos dieron positivo por coronavirus solo en las dos últimas semanas de julio, según un nuevo estudio de la Academia Estadounidense de Pediatras y la Asociación Hospital Infantil.

El informe agrega que alrededor de 338,000 menores se han contagiado desde que comenzó la pandemia. Estas cifras revelan que solo en dos semanas se infectaron un cuarto del total.

Los datos se conocen en un momento en el que familias y líderes educativos tratan de encontrar una forma de sortear los desafíos que implica retomar la actividad educativa mientras el virus continúa aumentando su presencia en varias partes del país.

Más de siete de cada 10 infecciones en menores se dieron en estados del sur y el oeste, según la investigación, que se basa en datos de 49 estados, Washington DC., Puerto Rico y Guam. La cifra sería mayor ya que el informe no incluye todos los número de Texas ni información de partes del estado de Nueva York que están fuera de la Gran Manzana.

Missouri, Oklahoma, Alaska, Nevada, Idaho y Montana son los estados en los que más se vio incrementado el porcentaje de contagios en los menores durante el periodo mencionado, tal y como revela el citado informe. Por su parte, la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y otros estados del noreste donde el virus llegó a su punto álgido en marzo y abril tienen el porcentaje más bajo respecto al incremento de los contagios en menores.

El estudio apunta que en total se han contagiado 338,982 menores. Sin embargo, no todos los lugares categorizan a los menores en el mismo rango de edad. En la mayor parte de localidades donde se realizó la pesquisa, consideran “niños” a las personas que no son mayores de 17 o 19 años. Sin embargo, en Alabama el límite de edad es 24 y en Florida, 14.

Aunque el informe destacó que es raro que los niños se enfermen de gravedad tras contraer COVID-19, otro estudio -de la red de Centros de Control y Prevención de Enfermedades- apuntó que una condición relacionada con la enfermedad, el síndrome multisistémico inflamatorio en niños (o MISC-C) ha afectado de manera desproporcionada a personas de color.

