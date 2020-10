Arrestan a dos niños por matar a hombre que dormía en San Antonio

Dos niños de apenas 13 años, -un niño y una niña– , fueron acusados ​​de asesinato por la muerte a tiros de un hombre que dormía en su propia cama, dijo la policía de San Antonio este jueves.

La víctima, Rene Ray Rodríguez Jr., recibió un disparo mientras dormía en su cama en una casa en Lasses Boulevard, Texas el miércoles por la mañana.

Los investigadores dijeron en ese momento que Rodríguez fue encontrado por su padre y que no parecía haber señales de entrada forzada.

Este jueves, la policía de San Antonio, dijo que arrestó a dos niños. Cada uno de ellos enfrenta un cargo de asesinato. Sus identidades no han sido reveladas.

