Cerca de 4 mil niños migrantes cruzan la frontera sin sus padres

Es preocupante para las autoridades federales el incremento en el número de menores de edad que cruzan la frontera sin la compañía de sus padres, destacando que tan solo en un mes se registró el cruce de unos 3 mil 800 niños sin la compañía de un adulto.

Según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante el pasado mes de septiembre se registró el ingreso de cerca de 3 mil 800 menores de edad, que viajaban sin la compañía de un padre o tutor en la frontera suroeste.

De acuerdo a lo indicado, el número de niños no acompañados, encontrados por agentes de la Patrulla Fronteriza, ha aumentado constantemente desde el pasado mes de abril.

Según representantes de grupos defensores de los inmigrantes, algunos padres envían a sus hijos solos al otro lado de la frontera porque han perdido la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos procese sus solicitudes de asilo de manera oportuna, pero los detractores señalan que eso no justifica poner en riesgo a los pequeños, lo que podría resultar en una tragedia.

After their parents handed them over to smugglers, the two young children were quickly abandoned on an island to fend for themselves.

This is heartless, horrific, cruel, and inhuman. We should all be united that this must stop. https://t.co/pR5qMSXKAf pic.twitter.com/oq2iBbrci4

— CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) October 22, 2020