No acuden a segunda dosis de vacuna anti covid 100 personas

Un total de 100 personas no acudieron a recibir la segunda dosis de vacuna contra el Covid-19, y ahora cuentan con menos de dos semanas para hacerlo.

“Las personas que no pudieron acudir a recibir la segunda dosis deben comunicarse al Laredo Emergency Room para que les agenden una cita”, dijo Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud.

Mencionó que la semana pasada se aplicaron 3 mil 420 segundas dosis en Sames Auto Arena a las personas que recibieron la primera vacuna a principios de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Prohibirán reuniones sociales en la noche en Laredo Texas

En los primeros días de enero, se administraron 3 mil 520 vacunas contra el Covid-19 y estas personas tuvieron la oportunidad de hacer una cita para la segunda dosis.

“Por diferentes razones tuvimos personas que no hicieron cita o no pudieron ser contactadas y no fueron a Sames Auto Arena; estas personas deben acudir a Laredo Emergency Room lo antes posible”, mencionó.

Chamberlain destacó que las vacunas tienen una vigencia de 14 días solamente, por lo que las personas tienen tiempo limitado para acudir a pedir la segunda dosis.

Indicó que las personas que reciben la primera o la segunda dosis, deben seguir cuidándose al máximo con el uso de cubrebocas, mantener la distancia social y evitar reuniones masivas para protegerse mejor.

Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, evitar los saludos de mano, los abrazos y los besos, son otras medidas recomendadas a la población para reducir el índice de contagios y muertes en la ciudad.

Ayer se realizó una vacunación masiva a 5 mil personas en 25 diferentes puntos de la ciudad, la mayoría en escuelas del distrito de LISD y de UISD.

Did you know Laredo has a home-based vaccination program? A patient must be bedbound, chairbound, has no means of transportation, and meets the criteria set forth by the Texas Department of State Health Services for the Phase 1B population.

Release: https://t.co/mRjJfbFWrP pic.twitter.com/Tq3WJrg3tv

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 2, 2021