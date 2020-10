No cesan los hundimientos en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Continúan los hundimientos siendo un problema recurrente para Nuevo Laredo.

En el crucero de Guatemala y Juárez en el sector centro de la ciudad, se encuentra un hundimiento que lleva semanas sin ser solucionado, siendo este uno más de la lista de hundimientos y socavones que han surgido desde hace meses y que además brotan de manera continua, lo cual es la mayor preocupación para los ciudadanos que temen de que un hundimiento provoque un grave accidente.

“No es la primera vez que por este sector brotan socavones, en la misma Guatemala, entre Juárez y Guerrero ya anteriormente había ocurrido uno muy grande, las calles de Nuevo Laredo están llenas de baches y hundimientos, ya no sabe uno con qué se va a topar”, mencionó Eduardo Ortíz.

Así como éste a lo largo de estos últimos meses se han presentado otros hundimientos que a pesar que fueron tratados, han tenido que intervenir más de una vez para lograr solucionarlos, como el ocurrido entre la colonia Viveros entre las calles Lincoln y Constaza García, que apareció derivado de las lluvias presentadas en mayo.

Hoy a más de cuatro meses de haber surgido sigue sin ser concluido, pues aunque hace un par de semanas fue tapado en su totalidad, durante el día de ayer los trabajadores correspondientes abrieron para continuar trabajando en dicha obra.

“Se suponía que ya estaba todo terminado, incluso no solo estaba rellenado sino que le habían echado material para que quedara como el resto de la vía, pero nuevamente abrieron el socavón, no sabemos porqué, sin embargo no es lógico que una vez terminado aparentemente, vuelvan a abrirlo ”, mencionó un vecino del sector.

Por su parte en la avenida Fundadores, tras la caída de varios vehículos en los hundimientos que surgieron a partir una de las últimas fuertes lluvias presentadas, causando que se dañara una parte de la vía, continúa siendo un problema para los transeúntes que a diario pasan por dicha calle.

“No solo queremos que arreglen el problema del mal estado de las vías y hundimientos, lo importante es que lo lleven a cabo de la mejor manera, porque nada hacen con rellenar cuando en unos meses después van a volver a surgir, lo que falta es una buena inversión para solucionar ese problema que lleva años con nosotros”, recalcó Ortiz.