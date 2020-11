No da tregua el Covid en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













En promedio se registran 11 nuevos contagios diarios y una muerte por Covid-19 cada 17 horas en Nuevo Laredo, y aunque actualmente en los hospitales no se ve reflejado un alto ingreso por contagios, se han mantenido a lo largo de estos ocho meses en la ciudad y no da indicios que vaya a la baja, señalaron autoridades del Sector Salud.

“La tendencia no ha sido estable, y aunque se ha hecho (hasta cierto grado) conciencia, no ha sido suficiente, porque para que sea suficiente, deberíamos ir a la baja y en Nuevo Laredo no vamos a la baja, al menos no actualmente”, expresó Alejandro Soto Villa, director del Hospital General de Zona 11 del Seguro Social.

Actualmente en este nosocomio se tienen 15 pacientes internados por Covid-19, y muchos otros enfermos que no requieren hospitalización y están en aislamiento, bajo control y vigilancia en casa.

En las tres últimas semanas, las cifras hospitalarias en el IMSS han sido de 12 a 15 pacientes, y al menos un derechohabiente intubado, por lo que no puede hablarse de un decremento de ingresos por Covid-19.

ACTIVO COVID EN HOSPITAL GENERAL

En las dos últimas semanas se han internado en la Unidad Covid-19 entre 15 y 20 personas, es decir un 12 por ciento de ocupación hospitalaria y al menos cinco muertos confirmados.

Aunque se ha registrado un egreso satisfactorio, por el manejo del personal, indudablemente para evitar los contagios dependerá de la conducta de la población.

“Nuestro punto más álgido de Covid empezó en julio, hubo un decremento muy importante, pero en estas dos últimas semanas sí hemos tenido un aumento mayor con relación a los ingresos diarios, pero no comparado con los meses más álgido del coronavirus”, comentó Filiberto Martínez Cuéllar, epidemiólogo del Hospital General Solidaridad.

Dijo que se debe ser más juicioso en la aplicación de las medidas sanitarias como respetar la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos y protector para los ojos.

Martínez Cuéllar explicó que cuando la persona presente manifestación clínica debe de acudir al médico, no automedicarse y aplicar las medidas proscritas para que no se sigan presentando más casos.

“Este es el punto más importante para prevenir se sigan presentando casos, sobre todo porque ya viene diciembre, días de reuniones de todo tipo en donde a veces se nos olvida la existencia de este virus, pero nos acordamos cuando la trascendencia es importante, que es donde hasta en ese momento empezamos a reflexionar sobre la importancia, la magnitud y trascendencia que tiene la enfermedad”, manifestó.

Recalcó a los neolaredenses que no deben de olvidarse que el virus existe, por lo que también es importante acudir a vacunarse contra influenza y neumológica, ya que lo que menos se quiere es tener en la población una triada de enfermedades (Covid-dengue e influenza).