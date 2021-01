No deje el auto calentando

Evite poner a “calentar” el motor de su auto y dejarlo desatendido afuera de su casa, porque los ladrones de vehículos están esperando encontrar uno de esos.

“Un automotor con la máquina funcionando podría ser un carro robado”, dijo Gina Gonzales, detective de la Policía de Laredo, división Robo de Autos.

Gonzales recomienda a la gente abstenerse de tal práctica en estos fríos días de invierno, pues deben recordar que los delincuentes no descansan y siempre están ideando en que situaciones sacar ventaja.

“Mucha gente por la mañana, sale, enciende el motor del auto y luego la persona vuelve ingresar a casa para sus últimos arreglos personales y cosas que hace adentro del hogar, cuando ya se va resulta que ya no está el auto, alguien se lo llevó, ese ratero que siempre está buscando un mueble en esas condiciones de fácil robo”, comentó la investigadora.

Este nuevo año, hasta el momento no ha ocurrido un caso así, la policía local espera no teneros, como si ocurrieron el año anterior.

En verano la gente suele dejar el auto en marcha con el aire acondicionado refrescando el interior del vehículo, en invierno se enciende el motor por unos instantes para no circular en frío, además se activa la calefacción, pero esos momentos siempre pueden ser aprovechados por un delincuente roba autos, alguien que busca un auto para venderlo y obtener buenos dólares por él, sea que lo venda entero o en piezas.

