No deje pertenencias en autos

La policía local recuerda que el robo de artículos de valor dejados por sus dueños dentro de los autos, es uno de los delitos más comunes en Laredo, tanto como los hurtos al menudeo dentro de comercios.

Los patrulleros siguen la campaña de colocar anuncios de colores llamativos, colocados en los limpia parabrisas de coches que los oficiales encuentran sin cerrar.

Se han asignado a dos grupos de policías especialmente dedicados a esta labor de advertir a los propietarios de vehículos, tanto en zonas habitacionales, como en áreas comerciales.

Si usted encuentra en su auto un rectángulo como ese, en colores amarillo, naranja, verde o rojo fluorescente, no se asuste, es un aviso de que encontraron su vehículo abierto.

Sobre todo en el lado Este de Laredo, Los Presidentes Cheyenne, Concord Hills, Ghost Town, Las Misiones, Royal Oaks y otras colonias.

“Son un recordatorio para evitar robos, tomamos una zona donde notamos que aumentan este tipo de robos y vamos señalando a los carros que quedaron abiertos una noche, para que los propietarios”, sepan”, dijo Gina Gonzales, detective especialista en este delito.

Recuerden eliminar toda posibilidad de robo, bajando sus artículos de valor y cerrando sus autos, activar a la alarma y antes que nada, el cerciorarse de que llevan consigo las llaves y no dejan duplicado adentro de los autos, eso desanima a cualquier ladrón, fue otra serie de recomendaciones de la investigadora Gonzales.

Y agregó que el número telefónico (956) 795- 2800 es de la Policía de Laredo, para denunciar a gente sospechosa en sus cuadra, manzana o barrio, rondando insistentemente, sobre todo a pie y de noche o madrugada.

“Los vecinos de cada sector nos pueden hacer más fácil nuestro patrullaje, el cuidado de la ciudad, y así poder arrestar a más delincuentes, solo es cuestión de trabajar unidos ciudadano y policía, con un mismo fin”. añadió Emanuel Díaz, vocero de Policía.

