¡Alto! no derribe su árbol quemado

Compartir esta publicación













Luego que la temporada invernal trajo temperaturas bajo cero y que gran parte de la vegetación resultó dañada por las heladas, las abejas han sido los insectos que más se han presentado en muchos hogares neolaredenses.

Sin embargo, aunque hay dos vertientes de las que se puede hablar, el ingeniero agrónomo José Luis Moreno Delgadillo, especialista en parasitología, señaló que lo menos importante es la alimentación.

“Lo que pasó en Nuevo Laredo no es para mal, es para bien. Mucha de la vegetación que quedó sin ramas y hojas va a renovar su follaje, va a tener un resurgimiento entre 20 y 25 días; obviamente algunos se tuvieron que perder, pero la gran mayoría sobrevivirá”, afirmó.

Es por ello que el experto señaló que la presencia de estos animales poco tiene que ver con la alimentación, ya que las abejas todo el año se la pasan visitando las flores, recogiendo el néctar y llevando el polen a la colmena, para producir entre otras cosas jalea real, cera y miel, la cual van almacenado.

“Como segundo factor, puede ser que haya algunas colmenas silvestres que se están acercando y no encuentran alimento en la naturaleza, porque muchos de los árboles se quemaron por lo que no tienen dónde ocultar una colmena y están buscando dónde establecerse. Aquí la preocupación es que en algunos casos hay abejas que están anidando en alguna parte hueca de las casas y las personas no se han dado cuenta, sólo encuentran abejas muertas durante el día en diferentes espacios de las casas”, explicó el experto en parasitología.

A través de las redes sociales múltiples ciudadanos se unieron para ayudar con la alimentación de este insecto, no obstante, aunque esta medida es positiva, hay que saber hacerlo para no ocasionar un incidente por la presencia de las abejas cerca de los hogares.

Es por ello que Moreno, si bien resalta la labor, recomienda colocar el alimento lejos de lo que puedan constituir accesos a la casa, ya que al hacer esta acción las estarán atrayendo; como también es primordial hacer casas a prueba de los insectos, con telas mosquiteras y demás artículos.

NO TIRE LOS ÁRBOLES

A pesar que las temperaturas hicieron que la apariencia de muchos árboles de la ciudad se vieran marchitos y quemados, ya inició un cambio notable en el clima, lo que podría contribuir a una renovación del follaje, es por ello que aunque muchos den la apariencia de estar muertos, pueden no estarlo.

“Ya empezó a haber calorcito, las plantas que van a resurgir ya están empezando a despertar, sus raíces ya empiezan a despertar, por eso hay que regarlas para ayudar su sistema radicular a que vayan empezando a crecer para que dentro de un mes ya esté floreciendo con el inicio de la primavera”, aconsejó el entrevistado.

Con esta acción se contribuirá con las abejas, ya que no tendrán la necesidad de buscar refugios porque ya tendrán sus árboles nuevamente.