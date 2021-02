No es persecución,es justicia: AMLO

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MEXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el caso de la FGR contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su Gobierno no persigue a nadie, pero tampoco será “tapadera”.

“Quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, se los recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie.

“La instrucción que tienen los servidores públicos del Gobierno de que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”, señaló en conferencia matutina.

En tanto, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dijo que el procedimiento que se sigue en contra del Gobernador no se trata de una venganza o un asunto político.

“El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja, su claridad. Todos los partidos van a tener acceso. No va a haber ninguna falta de transparencia.

“No podrá darse ningún caso de una venganza o alguna cosa de tipo político, porque el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el procedimiento y lo que se le propone al Congreso. Nos estamos sometiendo a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con absoluta transparencia”, aseguró el Fiscal.

REFORMA publico que la FGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Ayer, Cabeza de Vaca se presentó en el Congreso federal para conocer su caso.

No tiene naturaleza política: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, rechazó que la investigación que involucra al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tenga una naturaleza política.

En conferencia de prensa en la Secretaría de Hacienda, el funcionario aseveró que las investigaciones financieras sobre el panista se hicieron con absoluta imparcialidad.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de investigación de naturaleza política, como se ha mencionado aquí, se trata de investigaciones con absoluta imparcialidad, cumpliendo además los parámetros internacionales”, sostuvo. “Algo importante yo respeto al Fiscal y el Fiscal ha mencionado que no hay ninguna venganza política en este caso, lo dijo “.Nieto resaltó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha instruido a que siempre que existan elementos suficientes para hacerlo de conocimiento de las autoridades, se actúe en consecuencia.