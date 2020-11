No se presentarán denuncias contra expresidentes: López Obrador

Compartir esta publicación













Tras las acusaciones del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, sobre que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray utilizaron los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 para desacreditar a los candidatos rivales del PRI, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que son “hechos nuevos”.

Durante su tradicional rueda de prensa La Mañanera, AMLO señaló que no tenía conocimiento de que los sobornos de la empresa brasileña se utilizaron para golpear las campañas de 2012, e indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar la ampliación de la declaración de Emilio Lozoya.

Te puede interesar:FGR acusa de traición a la patria y cohecho a Enrique Peña Nieto

“Ahora que se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo una campaña en contra mía, tampoco se tenían esos datos, son hechos nuevos, es una ampliación según la nota del periódico de la declaración del señor Lozoya. Entonces a esperar a que la fiscalía resuelva, eso es lo que yo recomiendo”, afirmó.

López Obrador aseguró que no tiene información de si se investiga o no al ex presidente Peña Nieto por este caso, pero aclaró que su gobierno no va a presentar denuncias contra los ex mandatarios.

“Se aprobó el que se realice la consulta, entonces hay que esperar a que esto se resuelva desde luego cuidando que no se les afecte a los expresidentes sus derechos humanos. Pero al mismo tiempo que las autoridades libremente decidan si tienen responsabilidad en la crisis de México desde Salinas hasta el expresidente Peña. Hay procesos legales que están en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncias en contra de los ex presidentes, eso debe quedar claro, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie”, finalizó.

La Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de aprehensión contra Luis Videgaray afirma que el ex presidente Enrique Peña Nieto es “traidor a la patria” por el caso Odebrecht.

En dicha orden, la Fiscalía señaló que Peña Nieto tuvo un rol central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht.

El México profundo es pueblo trabajador. Conferencia matutina. https://t.co/Gf1FygL32n — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 13, 2020