AMLO: ‘No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda’

Compartir esta publicación













Esta mañana, al reconocer la labor social de los empresarios que se dedican a la distribución de combustibles, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador garantizó que no habrá gasolinazos y se continuará con la política de no aumentar el precio de estos recursos.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó que durante la etapa más difícil de la contingencia por el Covid-19, que afectó al crudo mexicano, los precios de los combustibles disminuyeron entre 3 y 4 pesos; no obstante, ahora este mercado ha comenzado a mejorar.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian ante la FGR a Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y desvío de recursos

“Ahora con esta caída del precio del crudo, en vez de inventar un impuesto, decidimos también que bajaran los precios de los combustibles durante la etapa más difícil de la pandemia y ahora se han ido recuperando los precios al consumidor”, comentó López Obrador.

Si bien reconoció que los precios han ido al alza, aclaró que esto se debe a la recuperación del costo del barril de crudo y de la gasolina de importación, la cual es consumible en el país.

Pese a ello, el titular del Ejecutivo federal afirmó que no habrá gasolinazos y los precios no se elevarán los precios como sucedía en el pasado.

La base es que se garantice el bienestar del pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/9H8BR2i6Yi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 10, 2020

“Continuaremos con esta política de no aumentar los precios de los combustibles. No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda. Ha ido al alza el precio de la mezcla mexicana al extranjero. Esto nos lleva a incrementar los precios, porque dependemos de la gasolina de importación. Sí hay un incremento al precio de los combustibles, pero nunca será mayor al que había, no habrá aumentos reales en los precios de los combustibles”, dijo.

“Ahora con esta caída del precio del crudo, en vez de inventar un impuesto, decidimos también que bajaran los precios de los combustibles durante la etapa más difícil de la pandemia y ahora se han ido recuperando los precios al consumidor”, comentó López Obrador.

Si bien reconoció que los precios han ido al alza, aclaró que esto se debe a la recuperación del costo del barril de crudo y de la gasolina de importación, la cual es consumible en el país.

Pese a ello, el titular del Ejecutivo federal afirmó que no habrá gasolinazos y los precios no se elevarán los precios como sucedía en el pasado.

“Continuaremos con esta política de no aumentar los precios de los combustibles. No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda. Ha ido al alza el precio de la mezcla mexicana al extranjero.

Esto nos lleva a incrementar los precios, porque dependemos de la gasolina de importación. Sí hay un incremento al precio de los combustibles, pero nunca será mayor al que había, no habrá aumentos reales en los precios de los combustibles”, dijo.