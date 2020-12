Por aumento de contagios no habría clases presenciales al inicio del 2021

Hasta que no haya vacunas y los estados estén en semáforo verde, no habría regreso a clases presenciales, dijo el analista Javier Tejado Dondé

En el 2021 los alumnos no regresarán a las clases presenciales a las escuelas, así lo adelantó el analista Javier Tejado Dondé: “la decisión ya está tomada, el año entrante no habrá regreso a clases en ningún nivel escolar ni en educación privada ni pública; la decisión se tomó por cómo va creciendo la curva de contagios, la saturación en hospitales y también, tristemente, por la gran cantidad de niños huérfanos de padre o de madre… y por lo no tan mal que está yendo la educación remota ya sea por televisión o en línea; de tal forma que las clases continuarán por lo menos hasta finales de abril vía virtual.

La decisión de no regresar a clases presenciales se dará a conocer en algún momento del 2021

“Es una decisión que el gobierno comunicará a partir del 12 de diciembre que empiece a relajarse la vida pública en México y que empiecen las vacaciones, y regresaremos a clases cuando haya vacuna. ojalá esta llegue pronto, nadie sabe qué va a hacer López Gatell al respecto, pero sobre las clases ya es un hecho, los datos son oficiales aunque no los han hecho públicos, no habrá clases de manera pública por lo menos los tres siguientes meses del 2021. Enero, febrero y marzo”, remarcó Tejado Dondé.

Desde el inicio de la pandemia, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ha venido señalando que el regreso a clases presenciales será hasta que los Estados se encuentren en el verde del semáforo epidemiológico:

“El sector educativo fue el primero en salir al distanciamiento social y será el último que regrese, y regrese con todo cuidado para evitar cualquier problema”.

Ahora, para tomar la decisión, las autoridades educativas, consideraron los pronósticos de contagios, los Estados que ya regresaron al rojo como Chihuahua y Durango, y los que están en riesgo de regresar, como la Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas.

Se preveé que la SEP dé a conocer la decisión antes de las vacaciones de fin de año

Se preveé que la SEP dé a conocer la decisión antes de que inice el periodo vacacional de fin de año que arranca a partir del 19 de diciembre. En esta decisión ha influido en lo que la SEP considera son buenos resultados del programa “Aprende en casa 2” en el que según reportes de Nielsen IBOPE en México, entre 4 y 5 millones de niños entre preescolar y primaria ven diario este programa en las 28 ciudades en donde se mide la audiencia, con esos datos, la proyección nacional apunta a que a diario toman clases por televisión abierta casi 10 millones de estudiantes.

Soy Docente: NO HABRÁ REGRESO A CLASES EN 2021 https://t.co/rMbAbzDdr3 a través de @YouTube — MAGNO FERNANDES DOS (@MAGNOFERNANDESD) December 2, 2020

En lo que se refiere a secundaria y preparatoria los alumnos han optado por clases en línea, y desde el 24 de agosto cuando empezó el programa “Aprende en casa“, el portal de la SEP ha tenido más de 250 millones de visitas.

Hay que destacar que una buena parte de audiencia en televisión es de adultos de los cuales 22% tienen entre 30 y 40 años, lo que indica que la mayoría de ellos, o son los padres que están ayudando a los niños en sus materias, o pueden ser algunos de los adutlos que han decidido aprovechar este método para regresar a clases.