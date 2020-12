No llegó Santa Claus este año

Compartir esta publicación













Para las fiestas de fin de año su festín fue de tamales para sus hijos, su esposo debe trabajar y para regalos no hubo dinero. Así son las festividades para Adriana Campos Limón y otras familias de la colonia Transformación Social antes Bayito 2.

Debido a la contingencia sanitaria, aseguró que es mejor no exponer a los pequeños para no contraer el virus del covid-19 y mantener la salud. “Casi no saco a mis niños, sólo estamos en la casa, vivo en manzana 11 lote 4 entre calle Camilo Torres y Aurora en esta colonia, no hay para regalos, pero de repente llega gente y les obsequia sus juguetitos, yo no puedo hacer ese gasto, la verdad, batallo mucho para comprarles sus cosas”, manifestó.

Comentó que con el dinero que le envía su esposo lo utiliza para los gastos que se generan en el hogar ya que tiene un hijo enfermo.

“Ellos si quieren juguetes en la navidad, así son los niños, pero ese gasto no puedo hacerlo, tengo mis chivitas que cuido, eran cinco y una se me tulló y se enfermó, le llevo pasto y compro alimento a ver si mejora, comió yerba mala”, dijo mientras amarraba al animal.

Algunos colonos buscan el modo de obtener más ingresos, cuidan y no las sacrifican para consumo, venden las chivas que se alimentan del pasto en la colonia. Debido a la falta de precipitaciones, los animales empiezan a desmejorar al perder peso y la dueña tendrá que comprar alguna paca para alimentarla.

“No hay suficiente pasto y se me está secando, esa está cargada, espero y se me logre; otras vecinas también tienen cabras por allá o borregas”, explicó.

“Mis hijos tendrán una comidita ahí sencilla eso sí, pero nada más porque no hay”, concluyó Adriana Campos Limón.