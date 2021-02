‘No necesitamos vacunas, Dios nos va salvar’: habitantes de Aldama deciden no vacunarse

En el municipio de Aldama, en la zona altos del estado de Chiapas, los habitantes de ese lugar han decidido que no van a vacunarse contra el covid-19, pues creen que solamente Dios los va a salvar de esa enfermedad si llegaran a infectarse.

” No, no lo aceptamos… porque nosotros sabemos que tenemos un medicamento , ¿cuál? Es Dios , un dios para todo el mundo, por eso es lo que creemos y nos confiamos, porque somos creados por Dios”, afirma Pedro Santiz, habitante de Aldama.

Así como él, muchos habitantes de ese municipio afirman que este virus es un invento del gobierno, pero sobre todo tienen la creencia religiosa de que solamente Dios los puede salvar de esta enfermedad.

“La verdad no nos ha tocado esa enfermedad del coronavirus, porque nosotros no creemos en eso, porque lo que se dice de esa enfermedad eso no es verdad, sino que es una mentira, porque sabemos exactamente lo que está haciendo el gobierno del estado y el Gobierno Federal”, asegura Santiz.