No se metan en elección; pide AMLO a Gobernadores

A cuatro meses de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador -AMLO-, pidió a gobernadores que no intervengan en los comicios, y que garanticen el voto libre de los ciudadanos.

En la conferencia matutina, el mandatario indicó que es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno asegurar que no se desvíen recursos para apoyar a algún partido político o candidato.

Sin injerencia

Afirmó que desde el poder ejecutivo no habrá injerencia en los comicios del 6 de junio para permitir en las elecciones un proceso equitativo y confiable.

“No voy a intervenir, porque no me corresponde, voy incluso a enviar una carta a los gobernadores y a presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio. Elecciones limpias y libres, que no haya injerencia del gobierno en las elecciones, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido, que no haya fraudes electorales”, sostuvo.

López Obrador expuso que se deben superar las prácticas electorales con las que se consumaron los fraudes y no se respetó la voluntad de los electores.

“Dejemos atrás todas esas prácticas de defraudación electoral: la compra del voto, la entrega de despensas, las amenazas, el relleno de las urnas, el ‘carrusel’, el que votaban los finados, el que había más votos que ciudadanos, la falsificación de las actas, el ‘embarazo’ de las urnas. Todo eso que se termine, que el gobierno no intervenga”, demandó.

Seguir ejemplo

El jefe del ejecutivo dijo que seguirá el ejemplo de Francisco I. Madero de enviar cartas a las gobernadores y gobernadores para aconsejarles que promuevan la democracia y el respeto al voto.

“El presidente Madero no intervenía y se enteraba de quién había ganado después de las elecciones y enviaba cartas, por eso lo voy a hacer, a los gobernadores, recomendándoles que respetaran la voluntad de pueblo. Que haya democracia y por eso no vamos nosotros a intervenir sobre los candidatos y los partidos, que los ciudadanos decidan libremente”, señaló.

Consideró que los ciudadanos están muy politizados, “si hay algo importante que se ha logrado es el despertar de los ciudadanos, la toma de conciencia del pueblo”.

