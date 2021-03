“Siempre le digo a mi señora ‘no sé si regrese a salvo’. Tú me miras que salgo, pero no sé si vuelva con vida por algún accidente que haya pasado con nosotros”, mencionó el capitán Sabino Rendón Regalado

“Siempre le digo a mi señora ‘no sé si regrese a salvo’. Tú me miras que salgo, pero no sé si vuelva con vida por algún accidente que haya pasado con nosotros”, mencionó el capitán Sabino Rendón Regalado, un neolaredense de 60 años, cuya labor dentro del cuerpo de bomberos de la ciudad ha sido resaltada heroicamente.

Su trayectoria inició en 1990; sin embargo, ésta fue interrumpida para después regresar en el año 2000, tiempo en el cual operó como voluntario, maquinista y ahora como capitán, desde hace 15 años, aproximadamente.

Como un verdadero héroe sin capa ha sido catalogado a través de las redes sociales, después del reciente incendio ocurrido en los yonkes, ubicados sobre la Carretera Aeropuerto, luego de que se viralizara una fotografía tomada por Juan de la Cruz y Daniel Méndez.

Su inicio como bombero ocurrió por cosas del destino, pues señaló que cuando tenía 18 años, comenzó a involucrarse con la profesión, ya que mientras visitaba a grandes amigos que operaban en el lugar, poco a poco fue familiarizándose con las funciones.

“Ahí trabajan unos buenos amigos que ya pasaron a mejor vida, el capitán Bernal; luego comencé como voluntario, bombero, maquinista y después me dieron la oportunidad de ser capitán y así comienza mi historia”, compartió.

Incendio de ‘yonkes’

El 13 de marzo ocurrió lo que para el capitán Sabino, ha sido una de los hechos más impactantes en la historia de los yonkes de la ciudad, ya que la magnitud del problema llevó más de cinco horas para tener el control de las llamas.

“Ese día, primero llegó el equipo de la estación de Reservas, porque era la unidad más cercana al hecho, pero nos pidieron a nosotros, del sector Centro, apoyo porque el viento estaba muy fuerte. Cuando llegamos ya estaban prendidos como cinco yonkes, en ese momento nos tocó fuerte el viento, lo cual no nos ayudaba, por eso tardamos como cinco horas trabajando”, señaló.

Agregó que en cada emergencia que surge, nunca saben a lo que pueden enfrentarse; sin embargo, le entran con fuerza ante cualquier pronóstico, sin importar la edad, los miedos o cualquier pensamiento que surja en el momento, pues ahí se define la pasión de un verdadero bombero.

Mi familia: Mi gran apoyo

Sus dos hijas y esposa son su motor a diario, el apoyo siempre lo ha tenido desde el primer día, y afirmó que así seguirá siendo hasta que tenga vida, pues espera seguir laborando mientras Dios le preste vida.

“Mi familia siempre me ha apoyado, por eso siempre los llevo en mi corazón, aunque no sé si volveré cada vez que salgo de la casa. Ojalá no, y nunca pase algo malo”, expresó.

De esta manera, entre su segunda casa, que es el Departamento de Bomberos, y el amor de su familia, espera seguir contribuyendo ante la sociedad, y al mismo tiempo dando un claro ejemplo de heroísmo, lo que la ciudadanía ha agradecido a través de las redes.