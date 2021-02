“No soy un gato”, abogado no puede desactivar filtro de Zoom durante juicio en línea VIDEO

Las videollamadas durante la pandemia de COVID nos han dado algunos momentos virales gloriosos, como este VIDEO de un abogado desesperado que le decía al juez “No soy un gato” ante la sorpresa de los litigantes conectados.

Pero esta grabación de un abogado estadounidense que se presentó accidentalmente ante un tribunal virtual con un filtro de gato activado puede haber sido el colmo. Internet no puede parar de reirse.

El juez Roy Ferguson, del Tribunal del Distrito 394 de Texas publicó el vídeo como una advertencia sobre los peligros de los filtros de Zoom el 9 de febrero. Como aviso a navegantes en estos tiempos de videoconferencias para casi todo. Sin embargo no tardó en volverse viral.

En él se veía a un hombre, identificado como el abogado Ron Ponton, luchando por apagar el filtro del felino mientras intentaban iniciar el procedimiento.

“Estoy aquí en directo”. “No soy un gato”, explica con el filtro felino que, para más delirio del público, seguía la conversación poniendo una cara triste.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021