Escalofriante nocaut deja paralizado a boxeador (+VIDEO)

El boxeador nicaragüense Melvin López derrotó al colombiano Yeison Vargas este jueves con un escalofriante y contundente nocaut que abrió el regreso de este deporte a los cuadriláteros de Miami, Florida desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

López sorprendió al publico en el primer episodio con un potente zurdazo en el rostro que dejó inmóvil de pie a su rival.

El colombiano, incapaz de reaccionar, quedó inconsciente y de pie por un momento, después se desplomó enseguida, situación que llevó al arbitró a terminar la pelea de inmediato sin recurrir al conteo de protección.

El púgil fue atendido por un médico en el lugar y pudo abandonar el cuadrilátero por sí mismo.

Con este resultado, López, de 22 años, confirmó su favoritismo y sumó 23 victorias como profesional y una sola derrota. De sus triunfos, 14 han sido por la vía del nocaut.

Knockout of the year contender in Miami! 22yr old Nicaraguan Melving Lopez (23-1, 14 KO's) absolutely folds Yeison Vargas (17-5) in their bantamweight contest for a TKO-1 victory. Thankfully, Vargas left the ring under his own power and looks to be OK. pic.twitter.com/Q3RVZDWhkI

— Tim – Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) September 25, 2020