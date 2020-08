Cinco noticias que debes saber hoy si vives en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Si vives en Nuevo Laredo es importante que conozcas estas noticias para que estés al día de lo que acontece en la ciudad, con este breve resumen te daremos a conocer lo más relevante de este miércoles 31 de julio.

1.- Aumenta número de personas que fallecen en soledad

En la soledad y hasta el olvido murieron al menos una docena de personas durante el periodo que comprendió de junio a julio.

De acuerdo con un reporte periodístico, en la mayoría de los casos, fueron los vecinos o conocidos de las víctimas quienes hicieron los hallazgos y los reportaron a las autoridades ministeriales.

El reporte establece que en algunos casos ya presentaban estado de descomposición, y fue por los olores fétidos que se percibían que se descubrieron los cadáveres por parte de los elementos de emergencia y policiales.

2.- Trabajadores de la basura laboran expuestos al Covid

A pesar de que en las redes sociales se están haciendo campañas de concientización sobre la disposición de basura de pacientes Covid en casa para una mejor protección de los empleados de Veolia, la realidad es otra.

El personal que labora recolectando basura domiciliaria enfrentan diariamente y con limitantes, la pandemia.

“Hemos escuchado poco de una campaña, pero la verdad es que la gente sigue tirando la basura incluso sin bolsas, todo revuelto en sus contenedores y nosotros tenemos que cumplir con el trabajo. Sin mencionar que la carga de trabajo es mayor, pues la gente estando en casa tira más basura”, comentaron los trabajadores.

3.- Un negocio concesión de autopista Nuevo Laredo-Monterrey

La Carretera Nuevo Laredo-Monterrey se ha concesionado tres veces y se está evaluando si extiende por 10 años más o no, así lo informó el gobierno federal tras iniciar un análisis financiero de 11 concesiones carreteras otorgadas en administraciones priistas y panistas.

Desde 1991 -año en que empezó a operar la carretera- a la fecha, la tarifa ha aumentado 87 pesos para autos y 117 para los autobuses.

4.- Denuncian falta de higiene en hospital del ISSSTE



Los trabajadores de la Clínica-Hospital Agosto 12 del ISSSTE denunciaron las malas condiciones laborales en que se encuentran y temen contagiarse de coronavirus, como ha pasado ya con otros compañeros.

“Ya no sabemos qué hacer, es muy complicado para nosotros trabajar en estas condiciones, somos un hospital Covid y no contar con las medidas higiénicas nos vulnera a un fácil contagio, no sólo de coronavirus sino de otras enfermedades infecto contagiosas”, expresó Luis, quien es enfermero y labora en el área Covid.

5.- Este es el clima para hoy lunes 3 de agosto en Nuevo Laredo

Este lunes 3 de agosto continúan las altas temperaturas en la ciudad de Nuevo Laredo; esta tarde, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, alcanzaremos una temperatura máxima de 39°C con sensación térmica de 40°C y 0% posibilidades de lluvia.

A las 12 del mediodía, se espera un cielo despejado y una tempratura máxima de 35°C, sin posibilidades de lluvia.