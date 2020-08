Cinco noticias que debes saber hoy si vives en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Si vives en Nuevo Laredo es importante que conozcas estas noticias para que estés al día de lo que acontece en la ciudad, con este breve resumen te daremos a conocer lo más relevante de este miércoles 4 de agosto.

1.- Al menos cuatro personas por semana llegan al hospital Covid sin vida

Sin signos vitales, en carros particulares y en ambulancia es como están llegando al Hospital Covid en busca de ayuda, pero nada puede hacerse por ellos, pues llegan muertos, afirmó Jesús González Cepeda, director médico del Hospital General Solidaridad.

“Nos están llegando sin signos vitales, entre tres y cuatro personas muertas por semana, sólo aquí, falta el resto de los hospitales como el IMSS y el ISSSTE, les están llegando muertos”, expresó González Cepeda.

Atribuyó estos incidentes a que la gente no está saliendo a consultar porque tienen miedo de contagiarse, pero a la vez, se enfrentan al problema de que son rechazados en el sector particular, y mueren en casa.

2.- Feria, Desfile y Grito quedan cancelados

Se suspende la Feria y Exposición Fronteriza de Nuevo Laredo, debido a la contingencia que ha provocado el Covid-19 en la ciudad, anunció el Consejo Directivo.

No es la primera vez que la Feria del pueblo queda cancelada; desde sus inicios en 1958 a la fecha, ha cerrado sus puertas a la diversión de las familias en tres ocasiones, dos de ellas consecutivas en 2011 y 2012; la falta de expositores fue uno de los motivos; hoy es debido el alto número de casos positivos de coronavirus.

3.- Socavón cumple un año sin reparación y vecinos celebran con pastel

No podía pasar por desapercibido, pues cumplió un año y tuvo su pastel. No se trata de un niño, sino de un socavón que no ha sido atendido desde el 2019 en la cuadra 13 de la calle Guatemala, en la colonia Zaragoza.

Los vecinos a pesar de tratar de ver la situación con humor, están preocupados ante la situación que no ha sido tomada con seriedad hasta momento por las autoridades.

El hundimiento ocurrió de repente justamente hace un año, y aunque por fortuna no ha sucedido un accidente, no le han dado punto final al problema que las lluvias desencadenaron en otros sectores de la ciudad.

4.- Jóvenes llevan comida a familiares que esperan fuera de hospital

Un grupo de amigos decidieron comprar un centenar de pizzas para comenzar a repartirlas entre los familiares de pacientes Covid que esperan noticias a afuera de los hospitales, así como a veladores y personas que trabajan de sol a sol.

Hasta un perrito alcanzó a disfrutar de la iniciativa por parte de los jóvenes Aarón Villasana y Leonel Benavides, quienes en el transcurso del día de ayer alegraron a más de un neolaredense.

Los dos amigos decidieron repartir 100 pizzas en total en varios puntos de la ciudad, entre hospitales y plazas concurridas, lo que se convirtió en un buen gesto sobre todo en este tiempo de pandemia que ha traído consigo tantas carencias para la ciudadanía.

5.- Este es el clima para hoy martes 4 agosto en Nuevo Laredo

Este martes 4 de agosto continuaran las temperaturas en la ciudad de Nuevo Laredo; por mañana estaremos a un clima de 25°C con sensación térmica de 28°C, y Despejado, una temperatura máxima de 38°C con sensación térmica de 40°C y 5% posibilidades de lluvia.

Por la tarde a partir de las 14:00 hrs aumentara la temperatura a 36 grados con sensación térmica de 39°C y con el 0% de posibilidad de lluvia.

