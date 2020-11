Surge nueva versión de la desaparición de Jorge Barrera

Compartir esta publicación













México.- A las cuantas horas de que se conociera la historia del caso de Jorge, surgió una nueva versión contada por su propia hermana.

De acuerdo al relato que publicó Maribel en sus redes sociales, la ‘broma’ fue hecha el 23 de octubre, mismo día en el que Jorge salió acompañado de su mamá con quien regresó de igual manera a su casa ese mismo día.

A pesar de la molestia y decepción, Jorge presentó el examen en línea, aunque eso les provocó una pérdida importante de recurso económico, pues al tener que desplazarse, no pudieron llevar a cabo las ventas del día, él y su mamá se dedican al comercio.

TE PUEDE INTERESAR: Conferencia de Trump desde la Casa Blanca: “Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente”

“Me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente hasta cierto punto porque nunca, en verdad nadie me había hecho esto, nadie. Es triste pensar que de los que yo me fié, confié que fueran mis compañeros a un tiempo futuro, mejores amigos o amigos, me hicieran esto, y duele bastante que te traicionen”, dijo Jorge a través de un audio enviado al grupo escolar.

Luego de que el joven les mostrara su tristeza, sus compañeros continuaron molestándolo todo el fin de semana, por lo que el 26 de octubre, a la 1 de la tarde se fue de su casa diciendo que regresaría cerca de las 5 de la tarde, dejando su celular porque no dejaba de recibir mensajes de burla.

Maribel dio a conocer que directivos de la escuela donde estudia el joven tendrán una reunión con su mamá y con otros padres de familia con el fin de llegar a un acuerdo y tomar una decisión sobre el futuro académico de los compañeros que le hicieron la broma.