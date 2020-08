Nueva Zelanda llega a 100 días sin nuevos casos de Covid-19

Wellington.- Nueva Zelanda cumplió este domingo 100 días sin ningún nuevo contagio por coronavirus, aunque las autoridades sanitarias advierten que no se puede bajar la guardia.

Actualmente, hay 23 personas infectadas con Covid-19 en el archipiélago pero todas han sido detectadas en la frontera, cuando entraban al país, y están en cuarentena.

“Lograr 100 días sin contagios en la población es un paso importante. Sin embargo, como todos sabemos, no podemos permitirnos la más mínima negligencia”, dijo el director de Salud Ashley Bloomfield.

“Hemos visto en el extranjero lo rápido que el virus puede resurgir y propagarse en lugares donde antes estaba bajo control, y debemos estar preparados para frenar rápidamente cualquier nuevo caso en el futuro en Nueva Zelanda”, agregó Bloomfield.

COVID-19 Update

There are no new cases of COVID-19 to report in New Zealand today.​⁣

It has been 100 days since the last case of COVID-19 was acquired locally from an unknown source. We have 23 active cases of COVID-19 in managed isolation facilities.​⁣

— Unite against COVID-19 (@covid19nz) August 9, 2020