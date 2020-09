Apple presenta los nuevos iPad Air 4, iPad 8 y Apple Watch Series 6

Este martes, 15 de septiembre, Apple celebra su presentación anual, en la que mostrará sus nuevos productos. Como suele ser habitual, el gigante tecnológico no revela con antelación qué dispositivos presentará.

Cada septiembre, la corporación presenta el nuevo modelo de sus teléfonos iPhone. Sin embargo, este año se reportó que en el acto de este martes solo se presentarán los Apple Watch y los iPad, mientras que el lanzamiento iPhone 12 se retrasará varias semanas hasta octubre.

En cuanto a los nuevos Apple Watch Series 6, estarán disponibles en negro clásico, así como en azul, rojo y dorado. El reloj podrá adquirirse a partir de este viernes a un precio de 399 dólares. La compañía dijo que el dispositivo ya no se vende con cargador USB, argumentando razones de índole medioambiental.

El nuevo Apple Watch Series 6 incorpora funciones para el cuidado de la salud, entre ellas es la capacidad de medir el nivel de oxígeno en sangre. Los desarrolladores esperan que la nueva característica pueda ayudar en los estudios del coronavirus.

Otra novedad de la compañía para este 2020 es la suscripción unificada Apple One, que se presenta en tres modalidades con precios que oscilan entre los 14,95 y los 29,95 dólares mensuales:

• Individual: permite acceder a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud (50 GB);

• Familiar: incluye todo el pack anterior más 200 GB de almacenamiento en iCloud, pudiéndose compartir con hasta seis personas;

• Premier: incluye las mismas plataformas, más Apple News+ y Apple Fitness+, a lo que se suman dos TB de almacenamiento en iCloud.

5 colours of iPad air.

which you prefer #AppleEvent pic.twitter.com/TQx40K7419

— Sampath Kumar (@TarraSampath) September 15, 2020