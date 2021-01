Investigan caso sospechoso de cepa británica en Tampico

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que investigan en Tampico otro caso sospechoso de la cepa británica del coronavirus.

“Comentarles que tenemos otro sospechoso más, en Tampico, cuya muestra ya está en el INDRE”, expresó.

Explicó que es una joven, que viajó con su familia a Nuevo León desde el 27 de diciembre, pero ella tuvo contacto con una persona procedente de Londres, Inglaterra, con quien pasó el fin de año en Acapulco, Guerrero, hasta el día 3 de enero, ya con síntomas.

