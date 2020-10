Nuevo etiquetado de alimentos tiene los efectos que esperábamos: SE

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas (NOM-051) que entró en vigor a partir del 1 de octubre, está generando los resultados que esperaban las autoridades al informar a las personas lo que consumen diario, aseguró la titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal, dijo que la norma que entró en vigor es la primera que se da en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde participó el sector público, privado, tras un proceso largo donde se generó mucha información.

“Decir que estamos muy contentos porque hemos visto los efectos que esperábamos; primero dan más información a los consumidores, empoderar a los consumidores. Los comentarios que he escuchado son, no sabía que lo que me comía… o al revés, lo que yo estoy comiendo no tiene sello”, destacó.

Agregó que con el nuevo etiquetado se está dando más información al consumidor. “Ha sido fácil el objetivo que perseguíamos, que fuera muy fácil de identificar, que no tuviera que tener unos lentes con más aumento y leer todo y dar poca información, el etiquetado frontal da información inmediata”.

“Estamos cumpliendo objetivos muy importantes con el etiquetado frontal, flexibilizamos para que todavía subsista hasta el 30 de noviembre la inspección, porque vimos que había movimiento en los inventarios, es decir, una tienda puede tener todavía etiquetados mixtos, y no están incumpliendo, va a ser hasta el 1 de diciembre”, afirmó.

NUEVO ETIQUETADO FRONTAL

Señaló que, ante la entrada en vigor de la nueva norma, “hay algunas empresas que efectivamente han presentado amparos, ya no está en nuestras atribuciones estamos acompañando y dando la información que nos solicita el Poder Judicial”.

