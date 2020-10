Cuando el Dólar estaba a 9.50 así lucía la frontera de Tamaulipas: VIDEO

Compartir esta publicación













La frontera de Nuevo Laredo Tamaulipas se ha transformado de una manera muy diferente a como la conocimos hace a penas un par de décadas atrás y es que a diferentes factores es que ha cambiado, hoy lo que causa curioso para muchos es el precio del Dólar que en aquel entonces estaba a 9.50 pesos por cada dólar.

Nuevo Laredo en realidad es una ciudad de reciente fundación, pues constituye la parte geográfica del lado mexicano de una ciudad más antigua, que se ubicaba a ambos lados del Río Bravo, llamada Laredo. Laredo fue fundado en 1755 bajo el nombre de Villa de San Agustín de Laredo, en lo que entonces era la provincia novohispana de Nuevo Santander, por Tomás Sánchez de la Barrera, quien por órdenes del gobernador José de Escandón estaba establecido al sur de la provincia de Texas Mexicana.

Frontera de Nuevo Laredo Tamaulipas

En aquel entonces Coahuila y Texas estaban fusionadas en un solo estado. El propósito de su fundación fue colonizar los áridos y remotos territorios del norte de la Nueva España. Sin embargo, simultáneamente el presidente de los Estados Unidos de América James K. Polk, también tenía la intención de expandir los territorios de ese país y así tener hegemonía sobre cualquier potencia europea. Esto se lograría mediante la Doctrina Monroe de su predecesor.

La Villa de San Agustín de Laredo fue nombrada en honor de la localidad de Laredo, que se encuentra en Cantabria (España) y en honor de san Agustín de Hipona. Por pugnas con el gobierno central de México, Laredo se separó temporalmente de México y formó con otros pueblos la República del Río Grande. La República del Río Grande fue un intento de formar un país independiente compuesto por los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y parte del estado estadounidense de Texas.

Esto sucedió después de la Batalla de Lipantitlan, que provocó que Antonio López de Santa Anna firmara su independencia y posterior anexión a E.U.A. Esto sucedió entre el 17 de enero de 1840 y hasta el 6 de noviembre de 1840 debido al descontento popular en la región por el régimen basado en las Siete Leyes, ejercido durante el gobierno de Anastasio Bustamante, el cual favorecía un sistema de gobierno centralista.

La República del Río Grande se pretendió fundar entre las fronteras de la República de Texas y la República Mexicana, pero firmado el Tratado de Velasco Texas quedó separada de México, no reconociéndose como válida por el gobierno centralista. De este modo, el gobierno de Texas pidió la ayuda del gobierno de Washington para protegerlos en caso de alguna agresión por parte de México, y los estadounidenses que tenían ansias de apoderarse de los estados hasta el Pacífico los apoyaron, convirtiéndolos en parte de la Unión americana en 1845.

Este acto se denominó la Cesión mexicana, donde la capital inicial fue la Villa de San Agustín de Laredo. En 1840, Laredo fue la capital de la República del Río Grande, instalada como rebelión a la dictadura de Antonio López de Santa Anna, volvió a ser territorio mexicano por fuerza militar.

La anexión de Texas a los Estados Unidos de América en 1845 propició la guerra en contra de México, llamada guerra Intervención estadounidense en México ante los intereses expansionistas de E.U.A. Sin embargo, fue después de la Guerra de Intervención Estadounidense en la que México vio desmembrado su territorio y tras establecerse, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Río Bravo como la nueva frontera internacional, que esta población se convirtió en territorio estadounidense. Un referéndum fue tomado en la ciudad, que votó de forma aplastante para solicitar el gobierno militar estadounidense a cargo del área para volver la ciudad a México.

Sin embargo, esta petición fue rechazada y los pobladores que se negaron a ser anexados a territorio estadounidense y desearon seguir siendo mexicanos, cruzaron el Río al margen Sur y fundaron lo que hoy es la norteña ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La ciudad de Nuevo Laredo desde su fundación hasta cerca de 168 años después permaneció como una ciudad mexicana hasta que se suscitó la guerra de 1847 en que por obra del Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, el gobierno central cedió la parte norte del estado de Tamaulipas hasta el Río Nueces y con esto queda dividida la ciudad en dos, así surge Nuevo Laredo.

Así lucía la frontera de Nuevo Laredo Tamaulipas

La fundación formal del actual Nuevo Laredo fue el 15 de mayo de 1755, desde entonces situándose al margen del Río Bravo. Cuando Laredo y Nuevo Laredo eran una ciudad. En 1767, después de que las autoridades del virreinato de la Nueva España crearán la propiedad privada en la Colonia del Nuevo Santander, después y hasta ahora conocido como Tamaulipas. La Villa de Laredo se le señala un territorio que abarca ambas márgenes del Río Bravo. El 30 de mayo de 1848 al efectuarse el canje de ratificaciones del tratado de paz, México y los Estados Unidos establecen una nueva línea divisoria.

El Nuevo Laredo de antes

La nueva frontera termina dividiendo en dos a la poco poblada villa de San Agustín de Laredo. Es entonces cuando el 15 de junio de 1848, el gobernador de Tamaulipas Francisco Vital Fernández se dirige a Andrés Martínez último alcalde de San Agustín de Laredo elegido en la margen izquierda del Río Bravo, y le da a conocer la nueva línea divisoria y la mutilación del territorio tamaulipeco y por lo tanto, la pérdida para Tamaulipas de la parte norte del río Bravo de la villa de Laredo y se llamaría en adelante Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo fue implícita o virtual, pues no fue una fundación formal, ya que no existen, o al menos no se han localizado, documentos o acta de fundación. Cuenta la tradición que las 17 familias habitantes de San Agustín de Laredo, al enterarse de que la Villa habría de formar parte del territorio estadounidense, decidieron seguir siendo mexicanas y se quedaron en la parte sur del río. Estas familias incluso desenterraron a sus difuntos para trasladarlos y sepultarlos en Nuevo Laredo, para que siguieran siendo mexicanos. De ahí surge el lema de la ciudad: “Siempre con la Patria”.