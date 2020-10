Nuevo Laredo: Reportan 12 muertes a causa del COVID-19

Compartir esta publicación













La tarde de este viernes la Secretaría de Salud en Tamaulipas confirmó 12 decesos en Nuevo Laredo a causa del COVID-19.

De acuerdo al reporte más reciente de la dependencia, estos 12 decesos causados por complicaciones asociadas al coronavirus, corresponden al al mes de agosto.

Las muertes confirmadas por COVID-19 en Nuevo Laredo corresponden a siete hombres de de 56, 63, 84, 48, 62, 81 y 81 años y cinco mujeres de31, 58, 57, 60 y 46 años.

De acuerdo a la información de la Secretaría, todos fallecieron por complicaciones relacionadas al coronavirus entre los días 21 y 27 del mes de agosto en el Hospital General de zona No. 11 del IMSS y en Secretaría de Salud.

Además de los decesos, las autoridades también confirmaron tres nuevos contagios de este virus en la localidad, correspondientes a dos mujeres de 34 y 63 años y un hombre de 35.

“La fase 2 continúa, no se puede avanzar, aunque los contagios han disminuidos, no se puede bajar la guardia, ya que a diario acuden al Hospital Solidaridad en busca de apoyo para oxígeno, y tienen alrededor de 15 pacientes en la Unidad Covid”, dijo el doctor Jesús González, director de la Unidad de Medicina Familiar No. 78 del Seguro Social.

Saturan Clínica 78 pese a coronavirus

Sin respetar la sana distancia que es de un metro y medio a dos, decenas de pacientes esperaban afuera de las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar No. 78 del Seguro Social; mientras que a unos pasos, había otra fila, y a un lado de ellos, los sospechosos a Covid-19 y de plano positivos.