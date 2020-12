Nuevo Laredo no es apto para circular en bicicleta o moto

Para los ciclistas y motociclistas de Nuevo Laredo, la ciudad no sólo carece de espacios para trasladarse, sino que la cultura vial no los toma en cuenta

Para los ciclistas y motociclistas de Nuevo Laredo, la ciudad no sólo carece de espacios para trasladarse, sino que la cultura vial no los toma en cuenta. Y es que aunque cada vez la movilidad urbana a través de la bicicleta y motocicletas en la ciudad se hace más común, ya sea por deporte o por uso principal de transporte, desplazarse en Nuevo Laredo de tal manera llega a ser peligroso, pues entre baches, conductores irresponsables y el poco interés por planes de desarrollo urbano por parte del gobierno municipal, hacen que manejar en dos llantas se convierta en una actividad de alto riesgo.

Adrián a diario utiliza la bicicleta como su medio principal de transporte desde hace un par de años, tanto para dirigirse a su trabajo, como para regresar a casa, sin embargo, sólo en este 2020 ha tenido tres incidentes, sin contar los riesgos a los que se ha enfrentado en la carretera, ya sea por el estado de las vías, o por la falta de señalización, lo cual es el pan de cada día.

“Todos los días te enfrentas a algo diferente, a veces te echan el carro encima, hay automóviles que no respetan las divisiones de los carriles, hay otros que pasan pegados a la bicicleta y te tienes que echar a un lado porque si no te llevan. Este año afortunadamente los incidentes que he tenido no han pasado a mayores, pero siempre se está en riesgo de ser arrollado en la ciudad”, señaló el neolaredense.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo, al menos 18 accidentes graves que involucran ciclistas y motociclistas se han presentado en el transcurso de este año, lo que ha significado una realidad no tan buena para quienes a diario utilizan estos medios de transporte.

Por ello, para quienes utilizan estos medios de transporte, a diario no sólo se tienen que enfocar en manejar de manera adecuada, sino también en evitar ser arrollado por algún irresponsable al volante, o caer en algún pozo de la ciudad.

POCAS VÍAS

Sumado a lo anteriormente mencionado, tanto ciclistas como motociclistas, cuentan con una ciudad de pocos carriles exclusivos, las cuales no tienen el mantenimiento requerido, y las pocas que existen, no son respetadas como debería de ser. Además de que la falta de cultura vial ha provocado a su vez que algunos espacios destinados para el tránsito de bicicletas y motos, sean ocupados por automóviles estacionados.