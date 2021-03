Cambian mandos de Aduana de Nuevo Laredo: ex marino estará al frente

Compartir esta publicación













El proceso de ‘limpieza’ de 49 aduanas de México llegó a Nuevo Laredo, esta mañana se nombró a un ex marino como Administrador General de Aduanas en Nuevo Laredo, Raymundo Bautista Contreras, así como a otros cuatro funcionarios que estarán al frente de los puertos fronterizos en esta ciudad y Estación Sánchez.

Para el evento acudió Horacio Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas, quien recalcó que “Ni en Tamaulipas, ni en el país vamos a permitir la corrupción. Quien traicione a la patria va a recibir castigo”, señaló.

“Que quede claro que ni en Tamaulipas, ni en el resto del país vamos a permitir la corrupción. El Gobierno de México no va a tolerar que algunos intenten coludirse en perjuicio de los mexicanos, las cosas ya cambiaron: No es propaganda, es convicción. Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, es una doctrina verdadera, es calidad moral y actuamos con congruencia”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO pide se de a conocer expediente de Cabeza de Vaca

Acompañado de autoridades de SEDENA, CPB y Cónsules, el Administrador General de Aduanas comentó que está trabajando de manera coordinada con autoridades de Estados Unidos para combatir el llamado huachicol técnico como lo ha instruido el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

“Como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador combatir otro de los grandes flagelos que dañan la economía del país y afectan la seguridad el Huachicol Fiscal, esa práctica que tenemos desafortunadamente en la Frontera Norte que da paso a miles y millones de litros de combustible, de hidrocarburos que pasan sin pagar impuestos o pagan impuestos simulados afectan la competitividad de las empresas importadoras que hacen bien sus trámites y hacen correcta la introducción de sus mercancías”, puntualizó Duarte.

José Enrique Conde Sanchez, subadministrador de Estación Sánchez

Edwin Martín Romero Salcedo, subadministrador del Puente I

Alejandro Eugenio Robles Segura, sub administrador puente II

Francisco García Serrata, subadministrador puente 3

Raymundo Bautista Contreras, administrador de la aduana de Nuevo Laredo

El subsecretario envió un comunicado a La Jornada tras difundirse diversas versiones sobre su estado de salud https://t.co/Rek0UpTBIr — El Mañana (@ElMananaOnline) March 1, 2021