Oaxaqueña migrante logra cruzar a sus hijos a EEUU, pero pierde la vida en el intento

Procurar seguridad a sus cuatro hijos era lo más importante para Carolina Ramírez Pérez. Por eso la oaxaqueña migrante, como miles de madres mexicanas, emprendió una difícil travesía para cruzar la frontera sur de Estados Unidos y darles a sus niños una nueva vida, sin saber que eso le costaría la suya.

La madre mexicana, de 32 años, no aguantó más las amenazas de muerte que recibía de su esposo en una comunidad de Oaxaca, sur de México, que la mantenían confinada en su casa lejos de la familia y teerosa por su vida y la de sus hijos, según relata a Efe F. Ramírez, hermano de Carolina.

“La amenazaba con machete, le pegaba muy duro, y ya estaba haciendo lo mismo con los niños; entonces mi hermana no aguantó más y decidió venirse para acá”, detalla Ramírez.

En enero pasado Carolina tomó el valor para dejar Coicoyán de las Flores y partir rumbo a EEUU con sus hijos de 10, 5 y 2 años. A su hija mayor, de 14 años, la dejó al cuidado de su madre con la promesa de que en el futuro se reunirían del lado estadounidense de la frontera.

De este lado sus hermanos, trabajadores del campo del área de Santa María, California, estaban dispuestos a echarle la mano y no permitir que las amenazas terminaran de concretarse y Carolina fuera una víctima más de feminicidio en México.

Pero la ansiada seguridad que buscaba Carolina se truncó el pasado 2 de marzo cuando una camioneta en la que viajaba junto a otros 24 inmigrantes se estrelló, causándole la muerte a ella y a otros 12 extranjeros a pocas millas de haber cruzado la frontera entre México y California.

