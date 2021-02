“Usar el famoso cubrebocas es no confiar en Dios”: obispo de Cd. Victoria

Compartir esta publicación













“Usar el ‘famoso cubrebocas’ es no confiar en Dios“, afirmó el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio González Sánchez, mientras ofrecía misa dominical el pasado 14 de febrero.

El sacerdote ofreció la homilía frente a los asistentes a la misa, la cual también se transmitió de manera virtual, y aseveró que no es bueno usar mascarilla, pues en ese momento se está desconfiando de Dios.

González Sánchez no tuvo reparo en contradecir lo que las autoridades sanitarias han recomendado desde que inició la pandemia de coronavirus en México, hace poco menos de un año.

En el sermón que ofreció a los fieles en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Tamaulipas, pidió que rezaran a Dios para que ya se acabe la emergencia sanitaria que hasta ahora ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, dijo que se debe confiar en Dios y los planes que tiene para cada uno.

“Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios, es no confiar en Dios, no confiar en Dios. Entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor, porque no soy inmune a nada, pero yo generalmente ando así como me ven el rostro, casi siempre. No es presunción, es gracia de Dios, ando así porque confío mucho en Dios”, expuso el obispo.

Luego de ello, aclaró que no pediría a nadie que se lo quite y que tampoco se trataba de una invitación a que no se use el insumo médico, sino que se trataba de una reflexión. El pasaje del Evangelio según San Marcos que leyó a los creyentes católicos hablaba sobre la lepra, que aunque recalcó que en estos tiempos ya no “se vive físicamente”, pasamos por otra especie de lepra, que es “la famosa pandemia”.

La tendencia de Covid-19 en la ciudad se mantuvo a la baja ayer, con sólo 60 nuevos contagios y dos decesos.https://t.co/q6liGqSDi4 — El Mañana (@ElMananaOnline) February 16, 2021