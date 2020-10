Condenan a mujer que obligó a su hija a vivir junto a cadáver de su abuela en Texas

Compartir esta publicación













Una mujer de Seguin, Texas, fue sentenciada a 30 años en prisión luego de que se declaró culpable por dejar que su madre de 71 años muriera en el piso del dormitorio de la casa y dejar que el cadáver se descompusiera durante más de tres años.

Delissa Navonne Crayton se declaró culpable de tres cargos por delitos graves que pesaban en su contra desde el 2019. Dos cargos fueron por lesiones a una persona mayor y otro fue por lesiones a un menor.

Navonne Crayton vio morir a su madre Jackie Crayton tras una caída que sufrió en la casa y por la cual jamás tuvo asistencia médica.

La declaración jurada indica que la culpable dejó el cadáver tirado en el suelo del cuarto de la casa en la que vivían junto a una menor de 15 años, hija de Navonne Crayton.

En el 2019, las autoridades locales de la ciudad ubicada al noreste de San Antonio arrestaron a Navonne Crayton por maltrato infantil. Los oficiales descubrieron los restos de Jacqueline Crayton en el dormitorio ese mismo día.

Los documentos judiciales indican que la mujer le prohibió a su hija, de 15 años en el momento del incidente, pidiera la ayuda necesaria para su abuela tras la caída.

El jefe de policía de Seguín, Terry Nichols, describió el incidente como “horrible”, especialmente porque la hija de la entonces acusada se vio obligada a vivir con el cadáver durante tres años.

“Horrible, es la única palabra que realmente me viene a la mente”, dijo Nichols. “Estas son las cosas con las que hacen programas de televisión y películas. No crees que algo así pueda suceder. ¿Cómo puedes hacerle eso a alguien, por no hablar de tu propia sangre? Tu madre, la persona que te dio a luz, que te crio… es incomprensible”.

“Es difícil imaginar lo que pasó esa niña varios años de su vida. Y nos alegra que la acusada aceptó la responsabilidad y probablemente pasará el resto de su vida adulta en prisión”, agregó Nichols.

Los investigadores indicaron que durante 2016 Jacqueline Crayton sufrió una caída peligrosa en su habitación en la residencia que compartió con su hija y su nieta. En el momento de la caída, Delissa Crayton no brindó la asistencia adecuada, lo que llevó a los investigadores a creer que Jaqueline murió a los pocos días mientras yacía en el suelo. Jacqueline tendría aproximadamente 71 años en 2016.

