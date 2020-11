¡Indignante! Obligan a niña de 13 años a casarse con hombre de 48 años

Tristemente en la actualidad siguen efectuándose los matrimonios entre niñas menores de edad con hombres que duplican o hasta triplican la edad, lo peor es que en ciertas comunidades de Asia es más común de lo que uno imagina.

Tal es el caso de una pequeña niña de 13 años en Filipinas, donde recientemente se dio a conocer su matrimonio, la cual fue obligada a casarse con un hombre de 48 años, la pequeña es la quinta esposa de este hombre.

El pasado mes de octubre Asnaira Pamansag Mugaling, una niña de 13 años, se casó con Abdulrzak Ampatuan un hombre de 48 años que se dedica a ser agricultor. Con este matrimonio, la pequeña se convirtió en la quinta esposa de este hombre, quien hace unos meses terminó de construir la casa en la que vivirá con Asnaira.

Ahora que la niña de 13 años es esposa de Abdulrzak deberá dedicarse a las labores del hogar, así como a cuidar a los hijos de su marido, quienes tienen casi la misma edad que ella. Por el momento, el hombre de 48 años se dedicará a trabajar y a pagar los estudios de la adolescente.

Abdulrzak Ampatuan ha mencionado a varios medios locales que por ahora no tendrá hijos con la niña y que esperará a que ella termine sus estudios y cumpla 20 años. Sin duda, este caso no tardó en causar indignación en el mundo.

Aunque es un caso lamentable, en algunas partes de Filipinas la ley musulmana basada en la ley Sharia permite que las menores de edad contraigan matrimonio al inicio de su pubertad. De acuerdo con datos de la UNICEF, en este país se tiene un registro de 726 mil niñas que se han casado.

Datos de Girl Not Bridges mencionan que el 15 por ciento de las niñas en Filipinas se casan antes de los 18 años y el 2 por ciento se casa antes de los 15 años.

