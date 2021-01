Obras ‘eternas’; 8 meses bloqueados

Compartir esta publicación













Para los vecinos de la colonia Zaragoza a pesar de haber soportado por más de ocho meses los estragos de las tardadas obras del colector Guatemala, deberán esperar al menos un mes más para retomar su “normalidad”.

Atravesar la colonia implica desde hace meses tener que rodear por varios metros solo para ingresar a sus domicilios, en algunos casos, estacionar sus autos en calles aledañas a la puerta de sus casas, lo que implica tener que caminar entre montones de tierra.

Negocios ubicados sobre la calle 20 de Noviembre -a partir de Perú- han tenido durante este tiempo la falta de aforo ante la dificultad que representa para sus clientes acceder a sus establecimientos, pues las calles se encuentran anegadas, con bultos de tierra y excavaciones por doquier. La obra, se realiza sobre la calle Guatemala, desde Degollado hasta Bocanegra.

“Parece que no tenían ninguna prisa, llevan meses ahí y a veces pasaban semanas y no se veía que le avanzaran ni lo más mínimo, para colmo los negocios que están por la San Antonio (20 de Noviembre) están sufriéndole porque no hay paso y luego están las casas llenas de tierra”, comentó José Luis, vecino del sector.

Algunos otros vecinos, sobre la calle Guatemala que se mantienen con negocios pequeños como talleres mecánicos o tienditas de abarrotes, también se han visto afectados.

De acuerdo a las autoridades, la obra presenta un atraso debido a las lluvias y se ha recorrido el plazo para terminarla hasta febrero, por lo que las afectaciones continuarán hasta entonces.