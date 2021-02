Obras infladas e innecesarias en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Para algunos ciudadanos, la Obra Pública reciente en Nuevo Laredo se divide en tres rubros: infladas, innecesarias o retrasadas.

“Ya no sabemos a dónde ir, presumen de pavimentación y dejaron de trabajar en la calle donde vive mi mamá, que es una persona discapacitada, va a hemodiálisis tres veces a la semana y vieran cómo sufrimos para entrar y salir. No es posible que esté pasando esto”, dijo Alma Delia Sánchez.

Justo en la calle donde habita la familia Sánchez, el ayuntamiento construye una pavimentación asfáltica con base cementada, en la que aseguran que se invierten 368 mil 950 pesos, pero la obra que inició en noviembre, tiene más de tres meses detenida en una colonia que el gobierno identifica como Othon Sánchez, mientras que los vecinos la conocen como Arturo Cortés Villada, pero al buscar su localización aparece en las voluntades.

La familia Sánchez tuvo que habilitar una rampa provisional en la banqueta que da a la parte del frente de su casa, para la entrada y salida de personas con discapacidad, temiendo que surja un accidente, pues además dejaron sólo montones de tierra que por las noches son imposibles de ver.

“Vinieron, abrieron, hicieron como que trabajaron y se fueron. Qué bueno que hagan obras, pero no este mugrero. Está frente a un kinder y como está cerrado tal vez por eso no les importa dejarla ahí sin terminar, pero hay vecinos que no pueden vivir bajo estas condiciones”, expresó don Beto, habitante del sector.

Por diversos sectores de la ciudad, se observan obras que actualmente se ejecutan, algunas de ellas interminables, mientras otras con un alto costo.

INFLADAS

La instalación eléctrica para una silla de ruedas en la biblioteca Rubén Miranda Villalba, tiene un costo hasta cuatro veces mayor, de acuerdo a expertos consultados por EL MAÑANA, además de las obras como los paraderos de camiones que se construyen en avenidas con poca afluencia y frecuencia de unidades del transporte público como la Paseo Colón.

RETRASADAS

En la colonia Reservas Territoriales se abrió un tramo del bulevar Prometeo, donde se repara la calle, pero desde hace 15 días están detenidos los trabajos. En Villas de San Miguel los vecinos han reportado frecuentemente obras inconclusas desde hace más de un año.

“El de Colinas para cuándo, supuestamente la obra concluye en marzo, pero a como van creo que quedará hasta junio. Y qué decir de las calles que ahorita están transitadas por los tráileres, están hechas un mugrero y así se quedarán como las de Colinas”, señaló Letty Martínez.

INNECESARIAS

En la colonia Madero, el gobierno municipal invirtió más de 3 millones de pesos en la repavimentación de una calle con poco tráfico vehicular y en un área despoblada, sin casas habitación o comercios en los alrededores.