Ocasio-Cortez critica a Biden por centro de detención para niños migrantes

Alexandria Ocasio-Cortez, congresista de Estados Unidos se manifestó en contra de la administración de Joe Biden, luego de que reabrieran un centro de detención para niños migrantes en Texas.

“Esto no está bien, nunca ha estado bien, nunca estará bien, sin importar la administración o el partido”, escribió Ocasio-Cortez en su cuenta oficial de Twitter.

La congresista fue muy enfática con su crítica al gobierno de Biden, al considerar sus políticas migratorias están basadas en un sistema carcelario.

“Esta Administración solo lleva dos meses y nuestro sistema de inmigración injusto y peligroso no ha sido transformado en ese tiempo”, dijo la congresista de origen puertorriqueño.

Ocasio-Cortez señaló que el Departamento de Seguridad Nacional no debería existir y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tendría que irse.

It’s only 2 mos into this admin & our fraught, unjust immigration system will not transform in that time.

That’s why bold reimagination is so impt.

DHS shouldn’t exist, agencies should be reorganized, ICE gotta go, ban for-profit detention, create climate refugee status & more.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 23, 2021