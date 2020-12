OFICIAL: Darán en EEUU cheques de 2 mil dólares a afectados por covid

Reuters.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, aprobó el lunes con 275 votos a favor y 134 en contra la entrega de unos cheques de 2 mil dólares para ayuda por covid buscados por el presidente Donald Trump, lo que lleva la medida a un futuro incierto en el Senado, controlado por los republicanos.

Trump amenazó la semana pasada con bloquear una ayuda masiva por la pandemia y un paquete de gastos fiscales si el Congreso no incrementaba los pagos de 600 a 2,000 dólares y recortaba otros gastos. El mandatario retrocedió en sus demandas el domingo mientras se avecinaba un posible cierre del gobierno.

Pero los legisladores demócratas siempre han querido el pago de cheques de 2 mil dólares y utilizaron el inusual punto en común con Trump para avanzar en la propuesta, o al menos dejar constancia de que los republicanos están en contra.

Para aprobar el aumento, la Cámara de Representantes necesitaba el visto bueno de dos tercios de sus miembros, por lo que era indispensable el apoyo de algunos de los miembros de la bancada republicana.

En la sesión, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pidió a los republicanos que votaran a favor de la iniciativa para ayudar a las familias que han sido golpeadas con fuerza por la pandemia y han perdido sus trabajos o se enfrentan a otras dificultades económicas.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“Los republicanos solo tienen una opción: votar por esta ley o negar el dolor que sienten las familias. Rechazar esto sería negar los desafíos económicos a los que se enfrenta el pueblo estadounidense. Os pido un fuerte apoyo bipartidista”, urgió Pelosi.

The House and the President are in agreement: we must deliver $2,000 checks to American families struggling this Holiday Season.

The House just passed the #CASHAct — it’s time for the Senate to do the same.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 28, 2020