OFICIAL: Multijugador de Halo Infinite será gratuito

ESTADOS UNIDOS.- La especulación llegó a su fin. Después de la filtración surgida durante las primeras horas del día, Microsoft y 343 Industries confirmaron que el modo multijugador de Halo Infinite será free to play (gratis), por lo que cualquier persona tendrá la oportunidad de disfrutarlo sin abrir la cartera.

Asimismo, anunciaron que la modalidad tendrá soporte para una tasa de refresco de hasta 120 fps en la Xbox Series X. Lo anterior deja claro que aprovecharán el potencial técnico de la susodicha consola.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

— Halo (@Halo) July 31, 2020